وزير الخارجية المصري أول مسؤول عربي يلتقي وزيرة الخارجية الجديدة

يتوجّه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لإجراء مباحثات ثنائية مع الجانب السوداني، غدا الاثنين، في إطار تدعيم العلاقات بين البلدين الشقيقين، خاصةً بعد نجاح السودان في المُضي قُدماً في ترتيبات المرحلة الانتقالية، وإعلان تشكيل حكومة جديدة، وإنهاء تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي.

وتشمل زيارة الوزير شكري إلى الخرطوم عقد عدد من اللقاءات المهمة مع كلٍ من الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان رئيس المجلس السيادي السوداني، وعبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، فضلاً عن أسماء عبد الله وزيرة الخارجية السودانية. وتشمل زيارة الوزير شكري إلى الخرطوم عقد عدد من اللقاءات المهمة مع كلٍ من الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان رئيس المجلس السيادي السوداني، وعبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، فضلاً عن أسماء عبد الله وزيرة الخارجية السودانية.

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