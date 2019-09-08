وزير الداخلية يتسلم مهامه بعد آدائه القسم

أدى القسم اليوم الفريق شرطة الطريفي إدريس دفع الله أمام مجلس السيادة الانتقالي ورئيس الوزراء بحضور رئيس القضاء وزيرا للداخلية. وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة، أن وزير الداخلية باشر مهامه بلقاء مدير عام قوات الشرطة وهيئة الإدارة ومكونات وزارة الداخلية.

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