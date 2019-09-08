أعضاء مجلس السيادة إلى جوبا غدا للقاء الحركات المسلحة

يتوجه غدا "الاثنين" وفد يضم خمسة من اعضاء مجلس السيادة إلى جوبا عاصمة جنوب السودان.

قال عضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، لـ "اخبار الخليج 365" أن الوفد سيلتقي قادة الحركات المسلحة المنضوية في تحالف "الجبهة الثورية" لبحث عملية السلام.

وأضاف الفكي أن اللقاء سيكون تمهيدي للوقوف على كيفية البدء في المفاوضات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بمنح عملية السلام اولوية خلال الستة اشهر الاولى من عمر الفترة الانتقالية.

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وأشار إلى أن اللقاءات ستتواصل لتضم الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز ادم الحلو، ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد النور.

ويضم الوفد من الاعضاء العسكريين، الفريق أول محمد حمدان دلقو "حميدتي"، والفريق أول الركن شمس الدين الكباشي، الفريق اول ياسر العطاء، والاعضاء المدنيين محمد الفكي سليمان، محمد التعايشي.

وكان رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، تبنى وساطة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة للشروع في عملية السلام.

وتستضيف جوبا كل من رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني اركو مناوي، رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم، ومالك عقار رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال.