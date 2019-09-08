خطة لزيادة مواعين المواصلات وإعادة تأهيل البصات المعطل

اطلع والي الخرطوم المكلف الفريق أحمد عابدون حماد، على خطة شركة مواصلات ولاية الخرطوم بزيادة عدد البصات العاملة بالاضافة لجهود الشركة لاعادة تأهيل البصات المعطلة.

ووجه الوالي لدى اجتماعه اليوم (الأحد) بالمدير العام للشركة بالإنابة اللواء معاش عباس الكردي، بأن تعمل الشركة حتى نهاية الأسبوع الجاري بادخال البصات التي بها اعطال طفيفة للخدمة مباشرة، كما وجه الوالي بتقديم دراسة فنية للبصات التي بها اعطاله كبيرة حتى تتم صيانتها وفق الإجراءات القانونية والمالية المعمول بها في الولاية.

إلى ذلك اطمأن الوالي على الجهود التي تبذلها الشركة لاستيراد عدد من البصات من السعودية ودولة قطر وعددها 600 بص جديد لدعم اسطول الشركة حتى تساهم فى حل أزمة المواصلات حيث بدأت بالفعل وصول دفعات منها إلى ميناء سواكن ورئاسة الشركة بالخرطوم وجاري العمل لاستعجال وصول بقية البصات المتعاقد عليها .