مجلسا السيادة والوزراء يعقدان أول اجتماع

عقد اليوم الأحد، أول اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء في السودان، وذلك بعد تأدية وزراء المرحلة الانتقالية القسم أمام رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وحضر مراسم القسم رئيس القضاء المكلف عباس علي بابكر، بحسب موقع "باج نيوز" الإخباري.

وكان حمدوك قد أعلن الخميس الماضي تشكيل أول حكومة منذ عزل الرئيس عمر البشير، وتضم 14 وزيراً، و4 نساء، منهم أسماء عبد الله التي أصبحت أول سيدة تتولى وزارة الخارجية في السودان.

ويأتي الاجتماع المشترك بعد نجاح السودان في المُضي قُدماً في ترتيبات المرحلة الانتقالية، وإعلان تعيين رئيس لمجلس الوزراء، وتشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للوثيقة الدستورية المُوقعة في 17 أغسطس الماضي، وإنهاء تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي.

وأنهى توقيع الوثيقة الدستورية عدة أشهر من الاحتجاجات في السودان للمطالبة بحكومة مدنية، بعد عزلالمجلس العسكري الرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل الماضي.