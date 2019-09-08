عاجل.. نقل أمير الكويت إلى مستشفى في أمريكا وتأجيل لقائه مع ترامب

دخل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى أحد المستشفيات الأميركية، لاستكمال الفحوص الطبية، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأحد.

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، تأجيل لقاء أمير الكويت الذي كان مقررا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى موعد يحدد لاحقا.

ولم يحدد الديوان الأمير الكويتي، الموعد الجديد للقاء أمير الكويت بالرئيس الأمريكي، وأشار إلى أنه سيحدد لاحقا.

ووصل أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عصر الإثنين الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة بعد تعافيه من وعكة صحية.

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وكان من المقرر أن يجري أمير الكويت مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس 12 سبتمبر الجاري.

وكان الديوان الأميري كشف في الـ18 من شهر أغسطس، أن الشيخ صباح تعافى من عارض صحي ألم به بعد أن أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هذا العارض.

وسجل أمير الكويت أول ظهور له بعد الوعكة الصحية، يوم الإثنين 26 أغسطس، حيث استقبل ولي العهد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.