شركة مصرية تشتري كميات كبيرة من الأبقار السودانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نفذت شركة مصرية عملية شراء كبيرة للأبقار من أسواق أم درمان بواسطة وكلاء سودانيين. وأحجم تجار ماشية بأم درمان عن شراء الأبقار لارتفاع أسعارها تزامناً مع حملة مقاطعة شراء اللحوم. وفي سياق ذي صلة، كشفت مصادر بسوق بحري أمس عن نجاح نسبي لحملة مقاطعة اللحوم في يومها الثالث، وأكد التاجر محجوب دفع الله بحسب صحيفة الإنتباهة ضعف الإقبال على الشراء، مشيراً إلى أن الأسعار في سوق المواشي بالمويلح لم تنخفض لتمسك أصحاب الماشية للبيع بأسعار مرتفعة.

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