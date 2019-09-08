مطالبات بإبعاد الأجانب من الاستثمار بالحدائق العامة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حذر الخبير في مجال الاستثمار في الترفيه والحدائق العامة بولاية الخرطوم الشابي يوسف ابو شوك جهات الاختصاص من السماح للأجانب بالاستثمار في ذلك المجال، داعياً إلى ابعاد المستثمر الأجنبي من حدائق هيلتون سابقاً وكورال حالياً، قائلا في تصريحات : للأسف صارت الحديقة للصفوة وليست لمحدودي الدخل.

منوهاً إلى أن الاستثمار في الحدائق العامة صار فيه مخاطر كبيرة وارتفعت تكاليفه، وأزاح الشابي الستار عن ضعف رواد الحدائق العامة والمتنزهات خلال الستة أشهر القليلة متزامنة مع انطلاقة ثورة ديسمبر المجيدة باعتبار أن أغلب روادها من طلاب الجامعات والشباب والأسر .

Advertisements

وبشأن الحوادث التي وقعت في بعض الحدائق وسقوط أطفال من ألعاب مصنعة محلياً، حمل الخبير المواصفات والمقاييس مسؤولية عدم مراجعة ومراقبة الألعاب بالحدائق العامة .

مشدداً على ضرورة مراعاة السلامة وتوصيلات الكهرباء حفاظاً علي الأرواح، مبدياً أسفه بقلة الحدائق المخصصة للأطفال، مقترحاً أيلولة متنزه المقرن العائلي للمحلية المشيد بها.

وقطع أبو شوك بأن أم درمان وحدها تحتاج إلى 20 حديقة عامة لارتفاع الكثافة السكانية وعدم كفاية الحدائق الموجودة بها خاصة بالمناطق الطرفية، وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية الضاغطة جعلت الترفيه ليس من ضمن أولويات الأسر.