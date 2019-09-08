شاهد بالصور: اول حفل عشاء لحمدوك والوزراء الجدد بفندق كورنثيا…

شهاب محمد - الخرطوم - 8 سبتمبر، 2019 المادة السابقة الجيش جيشنا.. بقلم شمائل النور المقالة القادمة حميدتي : يشهد التوقيع على وثيقة الصلح المجتمعي ببورتسودان بين قبيلتي البني عامر والنوبة

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