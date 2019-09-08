الزكاة تتعهد بالشفافية في ميزانية 2020

تعهد الأمين العام لديوان الزكاة، محمد بابكر إبراهيم، بأن يتم نشر ميزانية الديوان للعام 2020 بكل شفافية ووضوح, وأشار إلى أن الاجتماع الأول لمناقشة موازنة العام 2020م الذى عُقد يوم الأحد، بالأمانة العامة، أمن بأن تكون هناك زيادة فى إيرادات الزكاة بنسبة 20%.

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ووصف بابكر الاجتماع بأنه كان مثمراً وتم من خلاله مناقشة كل محاور الزكاة، وكانت هناك فرصة لكل العاملين لمناقشة الموازنة بالإضافة والحذف.

وبشر بابكر بأن هنالك نسبة نمو كبيرة فى إيرادات الزكاة حتى تغطى كل احتياجات أصحاب الاحتياجات من الفقراء والمساكين.

وأوضح الأمين العام بحسب الشروق – بأن اقتراح زيادة الإيرادات قد تمت دراستها ومن ثم شُكلت لجنة لإعادة الصياغة وتضمين المقترحات التى تمت في الاجتماع، على أن يتم نشر الميزانية بكل شفافية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)