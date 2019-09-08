“الشيوعي” يدعو لاختيار الخرطوم مقراً للتفاوض مع “الحركات”

طالب القيادي بالحزب الشيوعي، م. صديق يوسف، بالإسراع في تشكيل مفوضية السلام، لبدء المفاوضات مع الحركات المسلحة، وأن تكون المحادثات بالخرطوم، منوهاً إلى أن تحقيق السلام وإيقاف الحرب يمثلان أولوية قصوى لحكومة حمدوك.

وأكد يوسف دعم الحزب الكامل للحكومة الجديدة برئاسة د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، مبيناً أن أول بشريات الحكومة عودة السودان إلى بيته الأفريقي، بعد رفع تعليق عضويته في الاتحاد الأفريقي.

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ودعا يوسف بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، الحكومة الجديدة للالتزام ببرنامج الحرية والتغيير التي تم التوافق عليه بين منظومة التغيير لتفادي عدم الاستقرار السياسي.

وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي د. صديق تاور أكد، يوم السبت، أن لجنة التصور الهيكلي لمفوضية السلام استعانت بخبراء وعلماء سودانيين في مجال بناء السلام من معهد السلام بجامعتي الخرطوم وبحري، وبعض المراكز الأخرى.

وعقدت اللجنة التي كونها مجلس السيادة أول اجتماع لها بالقصر الجمهوري، يوم السبت، تحت إشراف أعضاء المجلس، الفريق الركن ياسر العطا، ود. صديق تاور، ومحمد الحسن التعايشي، تمهيداً لإصدار مجلس السيادة المرسوم الخاص بتشكيل مفوضية السلام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)