“الإحصاء” يعلن عن إنفاذ مسوحات بعدد من الولايات

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن إنفاذ الجهاز حزمة من المشروعات والمسوحات بعدد من ولايات البلاد، بتمويل من منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي، وأوضح أن هذه المشروعات تشمل مشروع سليمة لعشر ولايات نهاية الشهر الجاري.

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وأعلن ممثل الجهاز المركزي للإحصاء التاج عوض، خلال حديثه في ورشة تقييم الاستراتيجية الوطنية للنظام الإحصائي بولاية النيل الأبيض، عن تنفيذ المسح القومي لمشروعات ميزات الأسرة والفقر، بتمويل من البنك الدولي، بالإضافة للمسح العنقودي متعدد المؤشرات، كما أشار للتحضيرات الجارية بين وزراة الصحة واليونسيف، مبيناً أن المسح يحمل الكثير من المؤشرات الصحية.

وأشار عوض بحسب الشروق – إلى استعدادات جهازه للتعداد السكاني للإنتخابات القادمةن بالإضافة للتعداد الزراعي والحيواني إلى جانب إعداد إطار للمنشآت الاقتصادية والمسوحات القطاعية، مؤكداً أن ولاية النيل الأبيض سيكون لها دور حاسم في إنجاح المشروعات الإحصائية.

من جهته، أكد مدير عام وزارة المالية بالولاية، فتح الرحمن موسى، أن الورشة تعد بادرة طيبة وتهدف إلى توفير معلومات صحيحة لاتخاذ القرارات السليمة. وأبان موسى أن العرض الإقتصادي للولاية يأتي بشراكة مع اليونسيف وبنك السودان وجهاز الإحصاء المركزي، داعياً المشاركين إلى المشاركة بفعالية في إثراء النقاش للخروج بتوصيات تسهم في اتخاذ القرارات للتخطيط للمشروعات التنموية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)