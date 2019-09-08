بدء التشغيل التجريبي للكهرباء مع مصر 2020

التاريخ: 08-سبتمبر-2019
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كشف وزير الكهرباء والطاقة المصري، د. محمد شاكر، عن بدء التشغيل التجريبي لخط الربط الكهربائي مع السودان مطلع العام 2020م, منوهاً إلى التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية للمشاركة في توريد وتركيب أجهزة اتصالات محطة توشكي 2.
وأشار الوزير إلى أن مصر ضخت استثمارات بقيمة 515 مليار جنيه لإقامة محطات إنتاج جديدة حققت مستوى لم يتحقق من قبل.
وأوضح أن وزارة الكهرباء نجحت في جذب استثمارات إلى مشروعات الطاقة الجديدة، خاصة مشروع بنبان في محافظة أسوان، بقدرة 1465 ميجاوات، بمشاركة 35 شركة باستثمارات تبلغ نحو ملياري دولار.
وأكد شاكر في تصريحات بحسب جريدة “حابي” ضخ 54 مليار جنيه لتطوير شبكات النقل؛ لتستوعب الزيادة الكبيرة في الإنتاج، حيث تخطى الاحتياطي الآن 25 ألف ميجاوات.
ونبه إلى إدخال الشبكة الموازية لخطوط السد العالي، وتمتد من جنوب القاهرة حتى أسوان، وتساعد على فك الاختناقات والاستفادة من قدرات محطات التوليد من الطاقة الجديدة في محافظات الجنوب.
ونوَّه الوزير المصري إلى أن الشبكة الموازية ستساهم أيضاً في مشروعات الربط مع دول القارة الإفريقية.
ونوَّه شاكر إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة في قطاع الكهرباء خلال العام المقبل يبلغ 111.9 مليار جنيه، بنسبة 9.6٪ من الاستثمارات الإجمالية في مصر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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