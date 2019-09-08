بالفيديو: إلغاء برتوكولات وزارة الشباب والرياضة لصالح الثوار أول قرار للوزيرة ولاء البوشي قبل أداء القسم

بعثت الأستاذة ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة في الحكومة الانتقالية – بعثت برسالة إلى الشباب قبل أداء القسم مؤكدة عبرها بأن أبوابها مفتوحة أمام الشباب حيث قالت في تسجيل على مواقع التواصل الاجتماعي:(قنوات الاتصال بيناتنا ستكون مفتوحة (هذا المنصب هو منصب ثوري وحيمثلنا جميعاً عشان كدا ما حيكون بيناتنا اي بروتوكول).

وحثت البوشي الشباب على عدم الاستماع والانصات إلى الأصوات المحبطة موضحة بأنهم سيواجهون العديد من المشاكل ضاربة المثل بالحملة التي استهدفت وزارة الثورة (وزارة الشباب والرياضة) في شخصها حيث قالت:(كان في حملة مرتبة ضد وزارة الثورة في شخصي وتم التنقيب في صفحتي الشخصية والحصول على كثير من المنشورات أنا كنت بكتبها أثناء الثورة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)