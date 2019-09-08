والي الخرطوم يوجه بإدخال بصات إضافية للخدمة

وجه والي الخرطوم المكلف، الفريق أحمد عابدون حماد، بإدخال البصات ذات الأعطال الطفيفة للخدمة مباشرة، بنهاية الأسبوع الجاري، وتقديم دراسة للتي بها أعطال كبيرة حتى تتم صيانتها وفق الإجراءات القانونية والمالية المعمول بها في الولاية.

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واطلع والي الخرطوم خلال لقائه بمكتبه المدير العام للشركة بالإنابة اللواء م.عباس الكردي، بحسب الشروق – على خطة شركة مواصلات الولاية بزيادة عدد البصات العاملة، بالإضافة لجهود الشركة في إعادة تأهيل البصات المعطلة.

واطمأن الوالى على الجهود التى تبذلها الشركة لاستيراد عدد من البصات من السعودية ودولة قطر وعددها 600 بص جديد، لدعم أسطول الشركة حتى تساهم فى حل أزمة المواصلات، حيث بدأ بالفعل وصول دفعات منها إلى ميناء سواكن ورئاسة الشركة بالخرطوم ويجري العمل لاستعجال وصول بقية البصات المتعاقد عليها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)