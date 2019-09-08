رئيس الوزراء يغادر إلى جوبا في أول زيارة خارجية بعد تنصيبه

في أول زيارة رسمية يغادر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يوم (الأربعاء) القادم إلى العاصمة جوبا وأعلن المبعوث الخاص للرئيس سلفاكير توت أنه سيجرى خلال زيارته مباحثات رسمية مع الرئيس سلفاكير ميارديت.

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وبحسب (تاسيتى نيوز) أن حمدوك سيلتقى قادة الحركات المسلحة والجبهة الثورية التى ستبدأ تفاوضاً رسمياً غداً الاثنين مع حكومة الفترة الانتقالية بقيادة حمدوك.

فيما أوردت العين الإخبارية أن ذات الزيارة ستكون الجمعة، في وقت نفت فيه المستشارة الإعلامية لرئيس الوزراء داليا الروبي في مداخلة على مواقع التواصل الفوري (واتساب) التوقيتين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)