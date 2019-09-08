التوقيع على وثيقة الصلح المجتمعي ببورتسودان

شهدت قاعة السلام ببورتسودان اليوم مراسم التوقيع على وثيقة الصلح المجتمعي (القلد) الذي تم التوصل إليه لاحتواء الصراع بين النوبة والبني عامر الذي شهدته مدينة بورتسودان مؤخراً.

وجاء التوقيع على الوثيقة وسط حضور وفد مجلس السيادة وأعضاء لجنة الأمن والمكتب التنفيذي للإدارة الأهلية على المستوى المركزي وقيادات الإدارة الأهلية من الولايات المختلفة ، حيث خاطب المناسبة الفريق أول محمد حمدان دقلو عضو مجلس السيادة مشدداً على ضرورة تماسك النسيج الاجتماعي الذي يعبر عن مكونات أهل السودان لمجابهة التحديات التي يمر بها السودان في ظروفه الراهنة، مشدداً على ضرورة فرض الأمن وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، مشيراً إلى أهمية بورتسودان باعتبارها شريان الاقتصاد.

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وأكد والي ولاية البحر الأحمر اللواء ركن حافظ التاج بحسب سونا – أهمية عمل الاجراءات اللازمة وتكامل الجهود لاستمرار الخطة الأمنية، مشيراً في ذلك إلى بقاء القوات المشتركة بالولاية ومطاردة الجماعات المتفلتة وفتح مراكز للشرطة بالأحياء خاصة في المناطق التي تأثرت بالصراع ،بالإضافة إلى دراسة جذور المشكلة وايجاد الحلول اللازمة لها.

إلى ذلك تحدث قيادات الإدارة لقبائل البني عامر وقبائل النوبة وناظر عموم قبائل الهدندوة ورئيس لجنة الحكماء والاستاذ موسى محمد أحمد رئيس حزب مؤتمر البجا مؤكدين ضرورة الوحدة والتسامح وتماسك النسيج الاجتماعي ونشر ثقافة التعايش السلمي لتحقيق الأمن والاستقرار.

وتضمنت وثيقة الصلح بعض المتطلبات تمثلت في تشكيل لجنة اتحادية لتقصي الحقائق في هذه الأحداث وبدء دفع التعويضات وتكوين آلية ولائية لجمع السلاح المرخص وغير المرخص والنظر في إطلاق سراح المعتقلين في هذه الأحداث وفق القانون وتكوين لجنة للإعداد لمؤتمر ببورتسودان للصلح والتعايش السلمي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)