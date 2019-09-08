مُصدّرو الذهب: السياسات الخاطئة أضرّت بعمليات التصدير

التاريخ: 08-سبتمبر-2019 فى : اقتصاد 21 مشاهدة Advertisements كشفت شُعبة مُصدّري الذهب عن عقد ورشة لمناقشة كافة المشاكل المُتعلّقة بالذهب عقب تشكيل الحكومة الجديدة برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء. وقال رئيس الشُعبة عبد المنعم الصديق بحسب (اس ام سي) إن الورشة ستناقش المشاكل والمعوقات المُتعلّقة بالذهب وتعظيم صادراته، مشيراً إلى أنهُ تم التنسيق والإعداد لقيام الورشة حتي تخرج بالصورة المطلوبة، وتحقق الفائدة المرجوة للإستفادة من سلعة الذهب، مضيفاً بأنهم سيعلنون عن موعد قيام الورشة لاحقاً، وأوضح الصديق أن الفترة السابقة لم تشهد الاستفادة من سلعة الذهب بالصورة المطلوبة لعدة عوامل أبرزها السياسات والضوابط المُتعلّقة بالذهب، بجانب تهريبه للخارج. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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