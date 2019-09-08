بالفيديو : قناة عربية تختطف (زول كافيه) بعد ممانعة من أصحابه

قدمت مجموعة برنامج (زول كافيه) الحلقة الأخيرة على منصة التواصل الاجتماعي (يوتيوب) حيث كشف مقدم حلقاته اليوتيوبر محمد عويضة عن تعاقدهم مع إحدى القنوات العربية العالمية التي سينتقل البث عليها خلال الفترة القادمة متمنين تقديم حلقات وصورة تليق بالسودان وتشرفهم كسودانيين.

وأوضح عويضة بأن قبولهم بتوقيع عقد الانتقال والبث خلال القناة الجديدة رغم تحفظم وامتناعهم الذي أعلنوه سابقاً يعود إلى الشروط التي تضمن لهم استقلالية البرنامج حيث قال: ( الشي الخلانا نتفق مع القناة دي ما بتدخلوا في المحتوى وما بفرضوا رأيهم ).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)