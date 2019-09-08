نهر الدندر يواصل الارتفاع والسيول تجتاح قرية قدوم

واصل نهر الدندر الارتفاع في مناسيبه ليسجل صباح اليوم الأحد عند محطة نهر الدندر التابعة لوزارة الري والموارد المائية ١٢/٤٠ متر بزيادة ١٠ سنتمترات عن منسوب الأمس الذي سجل ١٢/٣٠ متر وبالمقارنة مع منسوب نفس اليوم من العام الذي سجل ١٣ متر، مما ينذر بالخطورة حسب التقارير الواردة بأن هناك كميات من المياه المنحدرة عبر الخيران في طريقها إلى نهر الدند، ممايتسبب في زيادة مناسيبه.

وفي سياق آخر اجتاحت السيول قرية قدوم بريفي غرب الدندر والتي تبعد حوالي ٢٧ كيلو مترا من حاضرة محلية الدندر نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها أجزاء واسعة بالمنطقة مساء أمس وفجر اليوم .

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وقامت غرفة طوارئ محلية الدندر من المحلية والشرطة والدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر بزيارة ميدانية للوقوف على أوضاع المتضررين جراء السيول، حيث أشارت الغرفة إلى انهيار ٨٣ منزلا بجانب نفوق عدد من الثروة الحيوانية وقدم ديوان الزكاة دعما بعدد من جوالات الذرة للأسر المتضررة بالقرية.

وقد أوضح أحد المواطنين بالقرية بحسب (سونا) أن القرية منذ تأسيسها في العام (١٩٨٤) لم تشهد أي سيول أو اضرار بهذه الصورة وقال مناشداً إن وضع القرية يحتاج لتدخل عاجل لدعم المتأثرين الذين لايملكون غذاء ولا مأوى، داعيا إلى ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة خاصة وأن هذه الايام تشهد المنطقة هطول أمطار غزيرة ومتواصلة، مما يزيد من خطورة الاوضاع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)