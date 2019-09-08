الرئيس المصري يهنئ البرهان بالعام الهجري

عبر الرئيس المصري، المشير عبدالفتاح السيسي، يوم الأحد، في برقية تهنئة بمناسبة العام الهجري، لرئيس المجلس السيادي الفريق عبدالفتاح البرهان، عن خالص تحياته وأطيب أمنياته، للشعب السوداني، وتمنى له مزيداً الرفاهية.

ودعا السيسي المولى عز وجل أن ينعم على جميع شعوب الأمة الإسلإمية بالمزيد من رحمته وبركاته، وقال إن هجرة المصطفى وصحابته الكرام في فجر الدعوة الإسلامية هي قيمة كبيرة ومثال

عظيم لاستلهام قيم الاستجابة للأوامر الإلهية وتكاتف الجهود والعمل الجماعي والبحث عن سبل جديدة لتحقيق الإنجازات العظيمة.

وتمنى الرئيس المصري لمجلس السيادة وللشعب السوداني عاماً هجرياً مباركاً يحمل المزيد من السعادة، وأن تتحقق فيه الأمنيات للشعبين ولشعوب الأمتين العربية والإسلامية.