وزير المالية المجتمع الدولي تعهد بدعم غير مقيد بالعقوبات على السودان

وقال وزير المالية السوداني، ابراهيم البدوي، عقب ادائه القسم اليوم "الاحد" أن اولى اولياته تثبيت الاقتصاد الكلي والموازنة.
وأشار إلى اجراءات اسعافية وجزائية لتكلمة الاسواق وتثبيت الاسعار ومعالجة ضائقة المعيشة التضخم واسعار الصرف والسيولة، وبناء مؤسسات الاقتصاد.
وقال أن المجتمع الدولي سيقدم دعم غير مقيد ولن يتاثر بالعقوبات المفروضة على السودان.
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