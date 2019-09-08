عمدة إسطنبول يكشف إهدار حزب أردوغان لموارد البلدية

وكان باباجان، الذي اشتهر بنجاحه في قيادة الاقتصاد التركي خلال العقد الأول من حكم حزب العدالة والتنمية، قد أعلن استقالته من الحزب في وقت سابق من هذا الشهر وكذلك التخطيط لإنشاء حزب جديد منفصلاً عن العدالة والتنمية.
وقال إمام أوغلو في وقا سابق إن "تركيا بحاجة إلى خطاب سياسي جديد، وآمل في العمل مع الحزب الجديد للوصول إلى سياسات من شأنها أن تفيد البلاد"، وتابع "نرى عن كثب أن الهويات الفردية تسبب أضراراً أكبر من توفير المنفعة".
وكما أكد العمدة البالغ من العمر 49 عاماً، على أهمية ما وصفه بمواقف حازمة في السياسة، وقال: "المواقف المحددة مهمة للغاية في السياسة، من المهم للغاية ألا يتراجعوا إذا كانوا يؤمنون بشيء ما، تركيا بحاجة إلى مواقف حازمة".
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