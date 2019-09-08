أدى وزراء الحكومة الانتقالية اليوم "الاحد" القسم امام مجلس السيادة ورئيس الوزراء ورئيس القضاء. أثناء ذلك انخرط مجلس السيادة ومجلس الوزراء في أول اجتماع مشترك. ويرصد لكم "السودان النيوز" مؤتمر صحفي للحكومة الانتقالية بعد أدائها اليمين الدستورية أمام المجلس السيادي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر.. مؤتمر صحفي للحكومة السودانية الانتقالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.