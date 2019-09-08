هل صيام يومي تاسوعاء وعاشوراء من السنة النبوية؟

يحتفل العالم الإسلامية كل عام بيوم عاشوراء، وتتميز كل دولة بطقوس معينه ويقبل الكثير من العالم الإسلامي على صيام تلك الأيام؛ وكانت أعلنت دار الإفتاء المصرين اليوم الأحد 9 محرم هو يوم تاسوعاء، وأن عاشوراء 10 محرم سيوافق غد الإثنين هل صيام يومي تاسوعاء وعاشوراء من السنة نجيب عليكم من الكتاب والسنة النبوية في تلك السطور القادمة:-

هل صيام يوم تاسوعاء من السنة النبوية؟

صيام تاسوعاء وعاشوراء حيث تكمن أهمية هذا اليوم في نجاة سيدنا موسى عليه السلام؛ وقومه من بني إسرائيل، وبطش فرعون، وملئه، وجاء عن الرسول صل الله عليه وسلم أنه رأي اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجّى الله بني إسرائيل من عدوّهم، فصامه موسى عند مسلم.

فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فأنا أحقّ بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، ومن هنا جاء السبب وراء صيام يوم عاشوراء.

ويعد صيام يوم تاسوعاء من المستحبات، وذلم مع صيام يوم عاشوراء، وذلك وفقًا لما جاء في الحديث

الشرف، فعن ابن عباس "رضي الله عنه" قال-: لمّا صام رسول الله يوم عاشوراء، وأمر بصيامه، قالوا:

يا رسول الله، إنّه يوم تعظمه اليهود والنّصارى، فقال: إذا كان عام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع،

قال: فلم يأت العام المقبل حتّى توفّي رسول الله صلّ الله عليه وسلّم؛وعن فضل صيام تاسوعاء وعاشوراء

نتعرف على ذلك فيما يلي.

ما هو فضل صيام تاسوعاء وعاشوراء؟

يعود الفضل في صيام تاسوعاء وعاشوراء هو تكفير ذنوب العام الذي مضى، حيث ورد عن الرسول "صل الله عليه" وسلم" في صحيح مسلم، أنّ النّبي "صلّ الله عليه وسلم" سئل عن صوم يوم عاشوراء؟

فقال: يكفّر السّنةالماضية، وعن أبي قتادة" رضي الله عنه" عن الرسول صل الله عليه وسلم قال: صوم عاشوراء يكفِّر السنة الماضية، وصوم عرفة يكفِّر سنتين: الماضية والمستقبَلة، وورد عن ابن عباس "رضي الله عنه" قال: ما رأيت النّبي" صلّى الله عليه وسلّم" يتحرّى صيام يومٍ فضَّله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشّهر، يعني شهر رمضان.

Advertisements



عن أبي قتادة -رضي الله عنه أنّ النّبي صلّ الله عليه وسلّم قال:(صيام يوم عاشوراء، أحتسب على اللَّه أن يكفر السّنة التي قبله) وعن عبد الله بن أبي يزيد، أنّه سمع ابنَ عباسٍ رضيَ الله عنهما وسُئ عن صيامِ يومِ عاشوراءَ، فقال: (ما علمتُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّ اللهُ عليهِ وسلَّمَ صام يومًا، يطلُبُ فضلُه على الأيّامِ، إلا هذا اليومَ. ولا شهرًا إلا هذا الشهرَ، يعني رمضانَ).



وفي قول آخر: (ما رأيت النّبي -صلّ الله عليه وسلّم- يتحرّى صيام يوم فضّله على غيره إلا هذا اليوم: يوم عاشوراء). وفي قول آخر: (ما رأيت النّبي -صلّ الله عليه وسلّم- يتحرّى صيام يوم فضّله على غيره إلا هذا اليوم: يوم عاشوراء). ما هو فضل صيام تاسوعاء؟