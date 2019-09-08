مقادير شرائح اللحم الحارة مع الخضار والعسل
- لحم البقر : نصف كيلو (مقطع شرائح طولية)
- الجزر : 2 حبة (كبيرة مقطعة شرائح رفيعة)
- الكوسا : 2 حبة (مقطعة شرائح رفيعة)
- شطة مجروشة : ملعقة صغيرة
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ملعقة صغيرة
- الكركم : ملعقة صغيرة
- بابريكا : ملعقة صغيرة
- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة
- كريمة الطبخ : كوب
- حليب : كوب
- العسل : ملعقة كبيرة
طريقة تحضير شرائح اللحم الحارة مع الخضار والعسل
1. نضع في مقلاة غير لاصقة مقدار ملعقتين كبيرتين من الزيت حتى يسخن قليلا، ثم نضع اللحمة ونتبلها بالفلفل الأسود والملح والكركم والبابريكا ومعجون البندورة.
2. تقلب المكونات معا لدقيقتان ثم يوضع الجزر والكوسا ويقلب لدقيقتين.
3. ثم توضع الكريما والحليب والعسل والشطة ويخلط جيدا. و يترك المزيج على نار هادئة لمدة 5-7 دقائق حتى يسمك الصوص.
4. يسكب في طبق التقديم ويقدم إلى جنب طبق من الرز الأبيض أو المعكرونة.
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