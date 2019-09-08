بيرين سات تواجه شائعة ارتباط بـ"دي جاي" فرنسي.. تفاصيل القصة

نشر عدد من الصحف التركية أخبارا تفيد بوجود علاقة بين النجمة التركية بيرين سات، ودي جاي فرنسي يدعى ماجا، وذلك بعد انفصالها عن زوجها مغني الراب العالمي كينان دوغلو.

وتصدر عنوان "العشق الممنوع" عناوين التقارير الصحفية المنشورة بالصحافة التركية، استشهادا بمسلسلها الشهير الذي يحمل نفس الاسم "العشق الممنوع" ولكنها لم تخرج لتنفي أو تثبت صحة ما أثير حولها.

الباباراتزي ترصد صورًا لبيرين سات مع ماجا

ورصدت كاميرات الباباراتزي، مجموعة من الصور لبيرين سات مع الدي جي ماجا، كانا في أوضاع رومانسية، مما أدى إلى انتشار الشائعة بسرعة الصاروخ، وظن البعض أن هناك علاقة عاطفية تجمع بينهما.

الشائعات تلاحقها بعد انفصالها عن زوجها