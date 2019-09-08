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وتصدر عنوان "العشق الممنوع" عناوين التقارير الصحفية المنشورة بالصحافة التركية، استشهادا بمسلسلها الشهير الذي يحمل نفس الاسم "العشق الممنوع" ولكنها لم تخرج لتنفي أو تثبت صحة ما أثير حولها.
الباباراتزي ترصد صورًا لبيرين سات مع ماجا
ورصدت كاميرات الباباراتزي، مجموعة من الصور لبيرين سات مع الدي جي ماجا، كانا في أوضاع رومانسية، مما أدى إلى انتشار الشائعة بسرعة الصاروخ، وظن البعض أن هناك علاقة عاطفية تجمع بينهما.
الشائعات تلاحقها بعد انفصالها عن زوجها
بيرين سات طلبت الطلاق من زوجها كينان دوغلو رسمياً، وأبلغته أنها تريد منه أن ينهي كافة الإجراءات في أسرع وقت، حتى أنها لا تريد أي تعويض مادي مقابل الطلاق.
وتركت منزل الزوجية، وأنها تعيش الآن في بيت منفصل عن زوجها كينان دوغلو، رغم أن الأخير مازال مصر على أن بإمكانهما حل المشاكل بينهما وعودة المياه إلى مجاريها.
حفل زفاف بيرين سات وكينان دوغلو
بيرين سات وكينان دوغلو تزوجا في 2014 في حفل زفاف ضخم في ساحل ماليبو بالولايات المتحدة الأمريكية، وتكلف الحفل نصف مليون دولار أمريكي لنقل المدعوين من تركيا إلى أمريكا.
تعرف على أخر أعمال بيرين سات الفنية
من المتوقع عودة الثنائي المحبوب بيرين سات، وكيفانش تاتليتوغ المشهور باسم مهند التركي، للعمل معاً من جديد من بعد مرور ما يقرب من العشر سنوات على آخر عمل قدماه سوياً، وهو مسلسل العشق الممنوع.
وقد كشفت العديد من مواقع الأخبار التركية عن نية شركة نتفلكس للجمع بين الثنائي التركي في فيلم لم يتم الكشف عن تفاصيله، لكن الأخبار قالت إنه سيدور حول قصة حب ممنوعة مرة أخرى، وهي نوعية القصة التي تابعهم فيها الملايين في مسلسل العشق الممنوع.
كانت هذه تفاصيل خبر بيرين سات تواجه شائعة ارتباط بـ"دي جاي" فرنسي.. تفاصيل القصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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