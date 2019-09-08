تونس تستقطب 6 ملايين سائح منذ بداية عام 2019

أكدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية التونسية أن عدد السياح تجاوز ستة ملايين بحلول نهاية أغسطس 2019، السجل هو الأول على مدار الأعوام الماضية.

وتتجاوز إيرادات القطاع 4 مليارات دينار تونسي (حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي)، ولم يتم الوصول إلى هذا الرقم من قبل، وفقًا للخبراء الاقتصاديين.

وقدرت هذه الزيادة بـ 46 في المائة مقارنة بنتائج الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى الرغم من الانتعاش الهائل لقطاع السياحة، فإن النتائج المحققة، خاصة في السوق الأوروبية، لا تزال بعيدة عن نتائج ثورة ما قبل 2011.

Advertisements

وفقا لأرقام الوزارة، يقدر عدد الزوار الأوروبيين بحوالي مليوني سائح خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

ومع ذلك، قدمت هذه الأسواق الأوروبية التقليدية في عام 2009 حوالي 3.748 مليون سائح في حين أن المجموع شهد 4.1 مليون في عام 2008 كحد أدنى.

وتعد الأسواق الأوروبية مهمة لأنها تمثل لعدة عقود العمود الفقري لقطاع السياحة التونسي.

وبناءً على هذه النتائج، من الممكن أن يتجاوز عدد الزوار تسعة ملايين بحلول نهاية الموسم في حالة استمرار الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي وعدم تكرار الهجمات الإرهابية - على غرار عام 2015 عندما تعرض فندق لهجوم في سوسة.