تعرف على أفضل الطرق لحرق الدهون

ويعتبر حرق الدهون من أهم الأشياء عند إتباعك نظامًا غذائي صحي، وهناك العديد من المكملات الغذائية التي تساعد في ذلك، إلا أنها في الحقيقة تسبب العديد من الأمراض، كما أن لها أضرارًا جانبية، والطريقة الشائعة لحرق الدهون هو تناول كمية من السعرات الحرارية أقل من الكمية التي يقوم بحرقها، أو مماسة التمارين الرياضية.
يجب إستهلاك نسبة عالية من البروتين مثل اللحوم، والمأكولات البحرية، والبيض، والبقوليات، ومنتجات الحليب، حيث ان لها فعالية كبيرة في تقليل الشهية، كما إنها تقلل خطر تراكم الدهون في منطقة البطن، وأشارت دراسة أيضًا إلى أنّ النظام الغذائي عالي البروتين يمنع من خسارة الكتلة العضلية، ويحافظ على سرعة الأيض، وحرق الدهون في الجسم، أثناء اتباع حميات تخفيف الوزن.
من أهم الشياء التي عليك إتباعها في النظام الغذائي هو تناول من الكربوهيدرات، مثل المخبوزاتـ والأغذية المصنعة، والمعكرونة، والخبر البيض، حيث أن الكربوهيدرانت ترفع من مستوى السكر في الدم، وتجعله ينخفض بصورة سريعة، الأمر الذي يشعرك بالجوع،كما يرتبط تناولها بزيادة تراكم الدهون في منطقة البطن، لذلك يُنصح بتناول الحبوب الكاملة عوضًا عن الكربوهيدرات المكررة.
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