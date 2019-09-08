عاجل.. وفاة الأسير الفلسطيني بسام السايح في سجون الاحتلال

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، استشهاد المعتقل بسام السايح من محافظة نابلس في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً لما أفادت "العربية".

وأكد مكتب إعلام الأسرى في وقت سابق، عن دخول الأسير بسام السايح حالة حرجة جدًا بعد تدهور إضافي طرأ على عضلة القلب التي أصبحت تعمل بنسبة 15% فقط.

بدورها، حملّت الحركة الأسيرة الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير بسام السايح.

وأشارت الحركة إلى أنها ستتخذ خطوات احتجاجية واسعة ما لم تقدم إدارة السجون العناية الطبية اللازمة للأسرى الفلسطينيين.

ويعتبر الاسير السايح "47عاما" من نابلس، من اخطر الحالات المرضية في سجون الاحتلال حيث أنه كان يعاني من مرض السرطان في الدم والعظم منذ بداية اعتقاله بتاريخ 8/10/2015 خلال حضور جلسه محاكمة زوجته "منى السايح" في محكمة "سالم" العسكرية والتي كانت معتقلة في حينه، كما يعاني من مشاكل مزمنة في عمل القلب وتجمع الماء على رئتيه وصدره.