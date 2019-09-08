الموارد المعدنية تسير قافلة لمتضرري السيول بود رملي

سيرت الشركة السودانية للموارد المعدنية قافلة إيواء للمتضررين جراء السيول والفيضانات بمنطقة ود رملي، حيث احتوت القافلة على عدد من الخيم والناموسيات وطلمبات الشفط، ويأتي ذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية التي ظلت تقدمها الشركة السودانية للمواطنين، بحضور المهندس الصافي آدم رئيس آلية الحد من مخاطر وأضرار الأمطار والسيول والفيضانات المدير العام لهيئة الطرق والجسور بولاية الخرطوم.
وناشد المدير العام لشركة الموارد المعدنية المهندس الصادق إبراهيم كافة مؤسسات المجتمع المدني للوقوف مع متضرري السيول والفيضانات بالبلاد . من جانبه امتدح المهندس الصافي آدم المدير العام لهيئة الطرق والجسور بالولاية، لما قامت به الشركة السودانية للموارد المعدنية من إسهامات في دعم المتضررين جراء السيول والأمطار بمنطقة ود رملي، وأشار إلى أن الشركة سباقة في العمل الإنساني وفقاً لمسؤوليتها تجاه المجتمع .
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