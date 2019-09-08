فرنسا: الإجراءات الإيرانية سلبية ولكن الحوار لم يغلق

وقال "جان إيف لو دريان" لصحيفة أوروبا 1: "الإجراءات التي اتخذوها سلبية ولكنها غير نهائية. يمكن أن يعودوا وما زال طريق الحوار مفتوحًا".
وأضاف: "أن إيران لا تزال بعيدة عن القنابل النووية لعدة أشهر".
ومن جانبه، قال الرئيس النووي الإيراني علي أكبر صالحي اليوم الأحد أن الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي لعام 2015 قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
وقال: "لسوء الحظ فشلت الأطراف الأوروبية في الوفاء بالتزاماتها، والصفقة ليست شارعًا في اتجاه واحد وستتصرف إيران وفقًا لما فعلناه حتى الآن بتخفيض التزاماتنا تدريجيًا".
وشدد صالحي، متحدثًا بعد اجتماعه مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوكالة "كورنيل فيروتا" في طهران قائلًا: "ستواصل إيران تخفيض التزاماتها النووية طالما فشلت الأطراف الأخرى في الوفاء بالتزاماتها".
وخطط فيروتا أيضًا لرؤية وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" وغيره من كبار المسؤولين الإيرانيين.
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