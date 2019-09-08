النطق بالحكم في قضية رجل متهم بقتل نظامي

طوت محكمة جنايات الحاج يوسف، ملف اتهام رجل بقتل نظامي إثر إصابته بعيار ناري أثناء محاولته إنقاذ فتاة من قبضة المجني عليه، وذلك بمنطقة (القلابات) بالحاج يوسف.

وحددت المحكمة جلسة لاحقة للنطق بالحكم في القضية التي تعود تفاصيلها إلى أن الشاكي أبلغ يفيد بأن المتهم قد أصاب المجني عليه بعيار ناري مما أدى إلى وفاته داخل منزل بمنطقة القلابات، على ضوء ذلك تحركت قوة إلى مسرح الحادث وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وأرسل الجثمان إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة.

وتم القبض على المتهم وبالتحري معه قال إنه حضر من السوق وتوجه إلى منزله، وعند وجوده بالمنزل سمع أصوات استنجاد من فتاة، الأمر الذي دفعه لأخذ الطبنجة وخرج من المنزل متجهاً نحو مكان الصوت داخل راكوبة، ليجد المجني عليه ممسكاً بيد الفتاة وفي اليد الأخرى ممسكاً بالسكين، موضحاً أنه طلب من المجني عليه ترك الفتاة، إلا أنه رفض الانصياع لأوامره، عندها قام بإطلاق طلقتين في الهواء كي يترك المجني عليه الفتاة، ولكن دون جدوى.

مضيفاً عند إطلاقه للطلقة الرابعة انقطع التيار الكهربائي، وعند عودة التيار وجد المجني عليه مقتولاً، لافتاً للمحكمة أن سلاحه مرخص، وعقب الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديم المتهم للمحاكمة تحت نص المادة (130) من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد.