أصبحت مذيعة قناة النيل الأزرق الريان الظاهر إحدى أشهر نجمات السوشيال ميديا ببلادها وذلك بتأثيرها الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي, حيث أصبحت أخبارها وحواراتها الصحفية محل اهتمام النشطاء وأصحاب الصفحات البارزة التي تنشط على موقع التواصل فيسبوك. فقد توقع عدد من النشطاء سحب الريان للبساط من نجمة السوشيال ميديا الأولى بالسودان آلاء المبارك “لوشي” التي ظلت متربعة على عرش النجومية لفترة طويلة. وبحسب موقع النيلين فإن اهتمام الرواد والنشطاء بنجمة الشاشة الزرقاء وضح من خلال تركيزهم على تفاصيل حياتها مثل عيد ميلادها, حيث قامت عدد من الصفحات بنشر صورها الجديدة مرفق عليها تهنئة خاصة بمناسبة عيد ميلادها. Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الريان الظاهر تهدد عرش (لوشي) وتبهر رواد مواقع التواصل في ليلة عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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