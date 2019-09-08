مقتل الشاب محمد زين داخل أحد المساجد بالسعودية

التاريخ: 08-سبتمبر-2019 فى : حوادث 47 مشاهدة Advertisements جريمة قتل بشعة راح ضحيتها الشاب محمد زين محمد بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. وتعود التفاصيل الكاملة لهذه الجريمة البشعة التي وقعت أحداثها في أيام عيد الأضحى المبارك الفايت حيث أن المرحوم كان متواجداً هناك وحدث نقاش بينه وبين المتهم وهو سعودي بعد أن طلب منه ذبح الأضحية له وبعدها كان المرحوم متواجداً في أحد المساجد لأداء الصلوات فتلقى طعنة غائرة تسببت في وفاته بالحال وعقب وقوع الجريمة تم عمل اللازم بواسطة السلطات المختصة حيث فتح تحقيق بالحادث وبعدها تسلمت الاسرة جثمان المرحوم وتم تشييعه في موكب حزين ومازالت الإجراءات قيد التحقيق، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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