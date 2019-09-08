محاكمة رجل قتل شقيقته ضرباً بمعاونة عشيقها

قدم المتحري رجلاً وىخر بموجب المادة “130” من القانون الجنائي, لاشتراكهما في قتل امرأة ضرباً بمنطقة مايو, وتشير الوقائع الى ان بلاغاً دونه الشاكي قال فيه ان المتهمين اعتديا بالضرب على المجني عليها ما تسبب في وفاتها بمنطقة مكب النفايات جنوب الخرطوم. وفور تلقي البلاغ تحرك فريق قسم شرطة اليرموك الى منطقة مكب النفايات وهناك وجدوا المجني عليها داخل غرفة مشيدة, من الحصير والكرتون وجوالات الخيش, وبعد المعاينة الاولية تبين وجود آثار ضرب في اماكن متفرقة من جسدها ولا توجد علامات حيوية. عليه تم رفع الجثة من مكان الجريمة وارسل الجثمان الى المشرحة.

وأكد تقرير الطبيب الشرعي ان سبب الوفاة هو الضرب الشديد المتكرر, وشرود الدم من الأوعية الدموية والصدمة المؤلمة, وقد تم تحريز ملابس نسائية تخص المجني عليها وخرطوش تم ارسالهما للمعامل الجنائية للفحص. فيما القت الشرطة القبض على المتهم الأول.

وقال في التحريات معه انه على علاقة بالمجني عليها ويقيمان في منطقة المكب, وفي يوم الحادث جاء الى المنزل في وقت متاخر ولم يجدها, فبحث عنها الى ان عثر على شقيقها وذهبا للبحث عنها سوياً, ووجداها مع رجل آخر واقتاداها الى المنزل, فأساءت اليه فضربها عدة مرات.

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وأكد المتهم الاول ان المتهم الثاني شارك معه في ضرب المجني عليها, وان سبب الخلاف هو ترك المجني عليها لطفلها في المنزل في وقت متأخر من الليل, فيما اشار المتحري الى ان المتهم الثاني افاد في اقواله بانه وجد المجني عليها “اخته من ابيه” مع شخص آخر بعد منتصف الليل واقتادها لمنزل المتهم الأول بعد ان ضربها بسوط, وكانت في حالة سكر, وفي اليوم التالي اخبره احد الاشخاص بانه سمع ليلاً ضرب المتهم الاول للمجني عليها, وعندما ذهب الى منزلها وجدها لفظها انفاسها الاخيرة.

وأقر المتهم بحسب صحيفة اليوم التالي باقواله في المحضر, وقدم المتحري مستندات اتهام بينها اورنيك جنائي وتقرير تشريح الجثة وتقرير المعامل الجنائية اضافة الى شهادة الوفاة, وحددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة النظر في القضية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)