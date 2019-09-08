شرطة شرق النيل تحقق في سرقة منزل تقدر بـ(7) مليار جنيه

التاريخ: 08-سبتمبر-2019
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تحقق شرطة مباحث شرق النيل في البلاغ المدون تحت المادة (174) من القانون الجنائي السرقة وذلك بعد أن فوجئت أسرة في صباح يوم الجمعة باختفاء خزنة بها حلي ذهبية وعملة تقدر بمبلغ سبعة مليار وبالرجوع للوقائع أنه وفي الصباح الباكر من يوم الجمعة فقدت الأسرة خزنة بها مقتنيات من موقعها التي كانت فيه واتضح أن المتهمين قاموا بأخذ الخزنة عبر نافذة بالغرفة ليتم تدوين بلاغ بالحادثة بقسم شرطة سوبا التي أرسلت تيماً لموقع الحادثة كما تم التحفظ على خادمة المنزل للتحقيق معها ولا زالت الشرطة تواصل تحرياتها في البلاغ، بحسب صحيفة الدار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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