مقتل شاب في مشاجرة دامية بين مجموعة أثناء نهب فتاة بالشارع العام

شهدت منطقة الحاج يوسف مربع (2) جريمة قتل راح ضحيتها شاب في العقد الثاني من عمره بعد أن أقدم المتهم على طعنه بزجاجة في عنقه مما أدى لوفاته في الحال. وتشير التفاصيل أن مجموعة من الشباب حاولوا نهب فتاة بالشارع العام وأثناء نهبها وقعت بينهم مشاجرة نتج عنها وقوع جريمة القتل عليه تم اخطار الشرطة التي سارعت إلى موقع الجريمة برفقة تيم مسرح الحادث للقيام بالعمل الفني على الجثة من تأمين المكان ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي وبأورنيك جنائي صادر من النيابة تم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة كما تم تدوين بلاغ تحت المادة (130) من القانون الجنائي بقسم شرطة الحاج يوسف، بحسب صحيفة الدار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)