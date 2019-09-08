محاكمة نظامي وآخرين لاتهامهم بالاتجار في الأسلحة

التاريخ: 08-سبتمبر-2019 فى : حوادث 6 مشاهدة Advertisements تواصل محكمة مكافحة الارهاب بالخرطوم شمال جلساتها في قضية “3” متهمين بينهم نظامي يتبع للدفاع الشعبي يواجهون اتهامات بالاتجار في الأسلحة والذخاير, في اعقاب ايقافهم بعربة بوكس محملة بالأسلحة في منقطة الحفائر بولاية كسلا. وحسب تفاصيل قضية الاتهام ان السلطات الأمنية أوقفت عربة بوكس بها شخصان, أحدهما نظامي محملة بأسلحة وذخائر من أنواع مختلفة “3” بنادق كلاشنكوف وطبنجتين وكمية من الخزن وذحائر مختلفة من غير تصريح أو مستند, وبحسب صحيفة اليوم التالي تم اقتيادهم الى دائرة الاختصاص ودون بلاغ في مواجهتهم من قانون الأسلحة والذخيرة, بجانب المادتين “5.6” من قانون الأسلحة والذخيرة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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