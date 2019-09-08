“الشعبة”: السياسات الخاطئة والتهريب وراء عدم الاستفادة من الذهب

التاريخ: 08-سبتمبر-2019
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كشفت شُعبة مُصدّري الذهب عن عقد ورشة لمناقشة جميع المشكلات المُتعلّقة بالذهب عقب تشكيل الحكومة الجديدة برعاية رئيس الوزراء، في وقت أكدت فيه أن الفترة السابقة لم تشهد الاستفادة من سلعة الذهب بالصورة المطلوبة لعدة عوامل أبرزها السياسات الخاطئة والضوابط المُتعلّقة بالذهب، بجانب تهريبه للخارج.
وقال رئيس الشُعبة عبد المنعم الصديق بحسب صحيفة السوداني، إن الورشة ستناقش المشكلات والمعوقات المُتعلّقة بالذهب وتعظيم صادراته، مشيراً إلى أنهُ تم التنسيق والإعداد لقيام الورشة حتى تخرج بالصورة المطلوبة وتحقق الفائدة المرجوة للاستفادة من سلعة الذهب، مضيفاً بأنهم سيعلنون عن موعد قيام الورشة لاحقاً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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