الجلد (50) جلدة والسجن لمتهم أرهب وهدّد صاحب متجر بالقتل

التاريخ: 08-سبتمبر-2019 فى : حوادث 34 مشاهدة أوقعت محكمة جنايات الحاج يوسف حكماً يقضي بالسجن الالزامي “6” أشهر بجانب تنفيذ عقوبة الجلد “50” جلدة في مواجهة شاب ارهب وهدّد صاحب متجر بالقتل مشهراً سكينه وذلك داخل متجره وذلك لرفضه اعطائه ما يريد, باخد الاحياء بالحاج يوسف. Advertisements يذكر في البلاغ ان الشاكي وهو صاحب متجر دوّن بلاغاً بمخفر الشرطة افاد فيه ان المتهم حضر الى محله التجاري وأشهر له السكين وارهبه مهدداً بالقتل اذا رفض اعطائه ما يريد, على ضوء ضلك تمكن افراد شرطة المباحث من القبض على المتهم واقتيد الى قسم الشرطة ومن خلال التحري وبحسب صحيفة المجهر, دوّن له بلاغ واحيل ملف الدعوى للمحكمة التي اصدرت القرار اعلاه. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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