يبدو أن تقديم المذيعة إسراء عادل لاحتفالية توقيع الاتفاقية النهائية بين “قوى التغيير و”المجلس العسكري”، كان فألاً حسناً لها وفاتحة للمزيد من الشو والنجومية، فبعد الغزل غير المنقطع عليها بمواقع التواصل الاجتماعي، ها هي تتلقى قبل أيام عرضاً مغرياً بالعمل بإحدى القنوات الكبيرة مقابل راتب، أكدت المصادر أنه يصل إلى أكثر من (30) ألف جنيه شهرياً، هذا وزادت المصادر أن إسراء لم تبد موافقتها حول العرض بعد وطالبت بالمزيد من الوقت للتفكير..!، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر عرض مغرٍ على طاولة إسراء عادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.