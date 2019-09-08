عرض مغرٍ على طاولة إسراء عادل

يبدو أن تقديم المذيعة إسراء عادل لاحتفالية توقيع الاتفاقية النهائية بين “قوى التغيير و”المجلس العسكري”، كان فألاً حسناً لها وفاتحة للمزيد من الشو والنجومية، فبعد الغزل غير المنقطع عليها بمواقع التواصل الاجتماعي، ها هي تتلقى قبل أيام عرضاً مغرياً بالعمل بإحدى القنوات الكبيرة مقابل راتب، أكدت المصادر أنه يصل إلى أكثر من (30) ألف جنيه شهرياً، هذا وزادت المصادر أن إسراء لم تبد موافقتها حول العرض بعد وطالبت بالمزيد من الوقت للتفكير..!، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)