عبد الواحد: متمسك بالفصل الواضح للدين عن الدولة

التاريخ: 08-سبتمبر-2019
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أكد رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور ان رفضه الحلول السابقة كان نابعاً من تبني حركته حل ازمة السودان والتزاما بمشروع الحركة المتعلق بدولة المواطنة المتساوية, والدولة العلمانية الليبرالية الفيدرالية, الديمقراطية المبنية على الفصل الواضح للدين عن الدولة, وسيادة القانون.
وقال عبد الواحد, بحسب صحيفة المجهر السياسي انه دفع ثمناً باهظاً بتمسكه بمبادئ الحركة ودفعت الحركة مئات الآلاف من القتلى والجرحى وملايين من النازحين واللاجئين وفقدان مليارات الدولارات متمثلة في ممتلكات الناس التي تم نهبها وسرقتها فضلاً عن إبادة جماعية وتطهير عرقي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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