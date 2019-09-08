سودانية 24 تنفي عودة شهد المهندس

نفت مصادر مطلعة بفضائية سودانية 24 عودة المذيعة شهد المهندس إلى العمل مرة أخرى بالمحطة بعد فصلها، لأسباب تحفظ المصدر عن ذكرها، وأكدت أن شهد جاءت في زيارة إلى القناة بحجة أنها كانت موقوفة فقط ولم يتم فصلها، إلا أن الإدارة الحالية أخطرتها بأنه تم فصلها بشكل رسمي ولا مكان لها بالقناة مرة أخرى، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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