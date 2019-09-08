"عقاب فوري" لنجم البريميرليج المشاغب بعد واقعة التحرش

وقالت تقارير صحفية بريطانية إن درينكووتر (29 عاما) تمادى في التحرش اللفظي بصديقة كيغوسي نيتلهي لاعب نادي سكونثورب، وألح على اصطحابها معه رغم رفضها المتكرر.
وحدثت الواقعة في حانة ليلية بمدينة مانشستر كان يقضي فيها درينكووتر بعض الوقت، حيث بالغ في تناول المشروبات الكحولية.
وأظهرت صور نشرتها الصحافة البريطانية، جروحا وتورمات في وجه اللاعب الإنجليزي الدولي، الذي تورط في مشاكل عديدة بالسابق خارج أرض الملعب.
وبعد طرده خارج الحانة، هاجم 6 شبان اللاعب وضربوه ضربا مبرحا وحاولوا كسر قدميه، مما تسبب بإصابات بالغة بكاحله، ستبعده عن الملاعب لشهر على الأقل.
وقال شخص مقرب من اللاعب، إن درينكووتر "مذعور ونادم" مما حصل، مؤكدا أنه سيحاول تجنب هذه المواقف التي تؤثر على مشواره كلاعب كرة قدم.
واشتهر درينكووتر مع نادي ليستر سيتي الذي حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016، قبل أن ينتقل لتشلسي وينخفض مستواه بشكل كبير، ويتم إبعاده عن المنتخب الإنجليزي.
وسبق لدرينكووتر أن تم حرمانه من قيادة السيارة لفترة 20 شهرا، بعد أن حطم سيارته إثر اصطدامها في حائط، بينما كان ثملا.
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