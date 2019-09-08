مقتل 8 من "داعش" بضربة جوية للتحالف الدولي شمالي العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، مقتل 8 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، شمال البلاد، بضربة جوية نفذها التحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية .

بغداد- سبوتنيك. وقالت الخلية، في بيان: "وفقا لمعلومات استخبارية من قيادة عمليات نينوى، وجه طيران التحالف الدولي ضربة جوية في جزيرة حاوي اصلان في نهر دجلة ضمن ناحية حمام العليل (بمحافظة نينوى)".

وأضافت أن: "الضربة الجوية أسفرت عن مقتل 8 إرهابيين من عصابات داعش".

وأعلن العراق في كانون الأول/ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.