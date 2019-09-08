وزير النفط العراقي يؤكد التزام بلاده بقرار ”أوبك“ خفض الإنتاج

أكّد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، اليوم الأحد، التزام بلاده بقرار منظمة ”أوبك“ خفض الإنتاج، مبينًا أن إجمالي إنتاج العراق سيكون خلال الأيام المقبلة أقل مما تم إنتاجه خلال الأشهر الماضية.

جاءت تصريحات الوزير، بعد مغادرته العراق للمشاركة في المؤتمر والمنتدى العالمي للطاقة والمجلس الوزاري لمنظمة ”أوبك“ والمتحالفين معها، المنعقد في الإمارات.

وقال الغضبان، وفق بيان لوزارة النفط العراقية، إن ”العراق ملتزم باتفاق خفض الإنتاج وإن إجمالي إنتاج العراق سيكون خلال فترة الأيام المقبلة أقل مما تم إنتاجه خلال الأشهر الماضية“، مشيرًا إلى ”اضطراره لرفع الإنتاج بسبب أشهر الصيف لزيادة الاستهلاك المحلي لتغطية الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية“.

وأوضح أن ”بلاده ستبدأ بخفض الإنتاج الذي تم الاتفاق عليه في كانون الثاني/ ديسمبر 2018، اعتبارًا من هذه الأيام وخاصة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حيث ستبدأ فعاليات صيانة المصافي بالإضافة إلى انخفاض الاستهلاك المحلي بسب اعتدال المناخ وعليه سيترتب أيضًا خفض استهلاك الكهرباء من النفط الخام“.

Advertisements

وأردف أن ”هناك مباحثات جدية وصلت إلى مراحل متقدمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول تنظيم الإنتاج والتصدير في الإقليم وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، ونأمل أن نتوصل إلى سياسات وخطط موحدة يكون هناك دور كبير لشركة تسويق النفط العراقية سومو، فيما يخص عملية تنظيم التصدير بحيث يؤدي إلى تعظيم الموارد المالية، وهذا سيساعدنا بأن يلتزم العراق بحصته حسب ما اتفق عليه ضمن الاتفاق مع دول أوبك وخارجها وصولًا إلى الالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه“.

وختم وزير النفط العراقي بقوله، ”سنجري العديد من اللقاءات مع وزراء الطاقة والشركات والمنظمات الدولية لبحث مستقبل الطاقة في المنطقة، فضلًا عن تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون معها“.

يشار إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك“ وروسيا وآخرين غير أعضاء بالمنظمة، اتفقوا ضمن تحالف يعرف باسم ”أوبك+“ في ديسمبر/ كانون الأول، على خفض الإمدادات 1.2 مليون برميل يوميًا في 2019، في حين تبلغ حصة ”أوبك“ من تلك التخفيضات 800 ألف برميل يوميًا.