اعتقال مستوطن هدد الشرطة الإسرائيلية بالتسلل لقطاع غزة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، اعتقال مستوطن هدد بالتسلل إلى قطاع غزة. وقالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إنّ ”عملية الاعتقال تمت بعد بحث مستمر عن المستوطن الذي وجه رسالةً للشرطة الإسرائيلية بهذا الشأن“. وأضافت الصحيفة، ”هدد المستوطن بالتسلل لغزة من جهة (نتيف هعسراه) شمالي القطاع“، مشيرةً إلى أنّ ”قوات كبيرة من جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية شاركت بعملية البحث“. يذكر أن الجندي الإسرائيلي أبرهام مغنيستو، تسلل من الحدود الشمالية لقطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية العام 2014، وأُسر حينها، كما تسلل جندي إسرائيلي من أصل عربي هو هشام السيد للقطاع.

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