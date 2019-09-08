طالبان: إلغاء ترامب للمحادثات سيؤدي لإزهاق أرواح مزيد من الأمريكيين‎

قالت حركة طالبان، اليوم الأحد، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء محادثات السلام مع قادتها، سيؤدي إلى إزهاق أرواح مزيد من الأمريكيين وخسارة مزيد من الأصول الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان، ”سيعاني الأمريكيون أكثر من أي طرف آخر بسبب إلغاء المحادثات“، مضيفًا أن ”المحادثات كانت تجري بصورة سلسة حتى أمس السبت، وأن الجانبين اتفقا على عقد محادثات بين الأفغان، في 23 سبتمبر/أيلول“.