طالبان: إلغاء ترامب للمحادثات سيؤدي لإزهاق أرواح مزيد من الأمريكيين‎

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان، ”سيعاني الأمريكيون أكثر من أي طرف آخر بسبب إلغاء المحادثات“، مضيفًا أن ”المحادثات كانت تجري بصورة سلسة حتى أمس السبت، وأن الجانبين اتفقا على عقد محادثات بين الأفغان، في 23 سبتمبر/أيلول“.
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