وهدد صويلو، الأسبوع الماضي، ”بتدمير“ إكرام إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، بسبب دعمه لرؤساء بلديات ديار بكر وفان وماردين، الذين تمت إقالتهم.
لكن صويلو، قال في مقابلة مع ”سي.إن.إن ترك“، اليوم الأحد: ”بالنسبة لإسطنبول وأنقرة.. من غير الممكن أن يتم بحث أمر كهذا“، في إشارة لتعيين شخصيات موثوق بها في مكانهما.
وتمت الإطاحة برؤساء البلديات الثلاثة من مناصبهم، بسبب مزاعم عن صلاتهم بالإرهاب، بعد أقل من خمسة أشهر من انتخابهم، مما أثار انتقادات حادة من شخصيات معارضة، من بينها رئيس بلدية أنقرة المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، منصور ياواش.
كما انتقد إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الإقالات، ووصفها بأنها ”غير قانونية وتتعارض مع الديمقراطية وطلب العدول عنها“.
وكان إمام أوغلو، قد ألحق بحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، هزيمة مفاجئة في الانتخابات المحلية، في يونيو/ حزيران.
وزار إمام أوغلو بلدة ديار بكر، الشهر الماضي، للقاء اثنين من رؤساء البلديات المطاح بهم.
ووصف إمام أوغلو، تهديد صويلو، اليوم الأحد، بأنه من سياسات ”الإزعاج“، وقال في مؤتمر صحفي: ”يجب ألا يصبح من المعتاد في هذه البلاد إلقاء اللوم على أحدهم دون أي حكم، هذا مخالف للقضاء وللقانون“.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية التركي: الحكومة لا تعتزم تغيير رئيسي بلدية إسطنبول وأنقرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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